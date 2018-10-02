ننشر جدول أعمال البرلمان خلال أولى جلسات دور الانعقاد الرابع

يبدأ مجلس النواب أولى جلساته فى دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور على عبد العال فى العاشرة صباح اليوم، ويتلو فيها رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وأيضا سيتم خلالها، إعلان رئيس البرلمان عن خلو عدد من مقاعد البرلمان التي توفي أعضاؤها خلال العطلة البرلمانية التي استمرت شهرين.



وتمت الدعوة إلى عقد لجنة عامة بالمجلس لترتيب أولويات العمل تحت القبة بدور الانعقاد الرابع وأيضا تحديد موعد انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دعا مجلس النواب للانعقاد فى دورته الرابعة من الفصل التشريعي الأول، وذلك يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، انطلاقا من صلاحياته الدستورية المنصوص عليها فى المادة (115) من الدستور.



وبدأ مجلس النواب فى الاستعداد وإجراء التجهيزات لانطلاق دور الانعقاد الرابع للبرلمان، حيث بدأ عمال النظافة التابعين لإحدى الشركات الخاصة تنظيف القاعة الرئيسية للبرلمان والقاعات الصغيرة وأيضا البهو الفرعونى، ومكاتب اللجان النوعية بمبنى الرى وعددها 25 لجنة نوعية، فضلا عن مبنى المجمع المكون من 10 طوابق.