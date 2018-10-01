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برلمان

حزب المؤتمر يطلق مسابقة إبداع لتحفيز الشباب على الابتكار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:16 م
حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
أحمد أيمن
قال أحمد محمود عبد العزيز، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحزب المؤتمر، إن الحزب أطلق مسابقة «إبداع مجتمع» بهدف تحفيز الشباب علي الابتكار والإبداع واستثمار مواهب الشباب في خدمة المجتمع المصري، فضلا عن وضع سياسات بديلة مبتكرة ومبدعة لتلبية احتياجات المجتمع المصري.

وعن مجالات الإبداع والابتكار أوضح عبد العزيز في بيان له، أن موضوعات المسابقة كالآتي: قضايا بناء الإنسان المصري وتحديد الهوية المصرية، قضايا الصحة والضمانات الاجتماعية، وقضايا الشباب والرياضة، مؤكدا أن الحزب سيقدم تكريم لأفضل ثلاث مشاركات لكل قضية من القضايا المطروحة ودعم وتطوير لأفضل 10 أفكار علي مستوى القضايا المطروحة.

ووجه الحزب دعوة إلى الجميع للمشاركة عن طريق إرسال ملف ورد علي رسائل صفحة الحزب أو تقديم الملف إلى مقر الحزب الرئيسي أو المقرات الكائنة على مستوى الجمهورية، أو على الايميل "[email protected]".

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