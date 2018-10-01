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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 33

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:50 م
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد، الثلاثاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان لها، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، بأن حالة الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة 24 - 33
الإسكندرية 21 - 29
السويس 22- 33
شرم الشيخ 31 - 37
الغردقة 29 - 38
الأقصر 28 - 41
أسوان 29 - 42

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