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محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تناقش إنجازات المجلس القومي للسكان بالمحافظة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:20 م
اجتماع أعضاء المجلس
اجتماع أعضاء المجلس القومى للسكان
إبراهيم جادالله
ترأست الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم ، اجتماع أعضاء المجلس القومى للسكان، والذي عقد بالديوان العام بحضور بعض مديرى المديريات الأعضاء بالمجلس وبعض المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الانجازات والإحصائيات للمجلس فى الربع الحالى "ابريل _ مايو _ يونيه" 2018 ، ومقارنتها بتلك الفترة من العام الماضي 2017 ، وكذلك مناقشة التطور فى زيادة أعداد السكان بالمحافظة .

وخلال الاجتماع أفادت نائب المحافظ بأهمية قيام الرائدات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بعمل التوعية للأمهات الحوامل ، والمرضعات وتوفير الادوية اللازمة للتقليل من أعداد الوفيات بين الأطفال الرضع .

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أكد علي التنسيق بين جميع الجهات لعمل حملات توعية لتحديد النسل بمختلف مدن المحافظة ، للحد من الزيادة السكانية حتى يتم خلق جيل جديد يتمتع بكافة الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة.

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