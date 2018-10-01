نائب محافظ البحر الأحمر تناقش إنجازات المجلس القومي للسكان بالمحافظة

ترأست الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم ، اجتماع أعضاء المجلس القومى للسكان، والذي عقد بالديوان العام بحضور بعض مديرى المديريات الأعضاء بالمجلس وبعض المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.



وناقش الاجتماع الانجازات والإحصائيات للمجلس فى الربع الحالى "ابريل _ مايو _ يونيه" 2018 ، ومقارنتها بتلك الفترة من العام الماضي 2017 ، وكذلك مناقشة التطور فى زيادة أعداد السكان بالمحافظة .



وخلال الاجتماع أفادت نائب المحافظ بأهمية قيام الرائدات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بعمل التوعية للأمهات الحوامل ، والمرضعات وتوفير الادوية اللازمة للتقليل من أعداد الوفيات بين الأطفال الرضع .



يذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أكد علي التنسيق بين جميع الجهات لعمل حملات توعية لتحديد النسل بمختلف مدن المحافظة ، للحد من الزيادة السكانية حتى يتم خلق جيل جديد يتمتع بكافة الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة.