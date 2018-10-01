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محمد عبد الله زين: عصابات المبيدات المغشوشة تقضي على مزارعنا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود فايد
اتهم محمد عبد الله زين نائب ادكو بمحافظة البحيرة مصانع إنتاج المبيدات المضروبة والمغشوشة وشركات التهريب بمحاصرة المزارع وتهديد أمن السلع الغذائية، مطالبا باتخاذ إجراءات مشددة للقضاء علي هذه الظاهرة.

وأوضح أن الوقت الحالي هو الأنسب لمحاصرة أعمال هذه المصانع ووضع الشباك للمبيدات المضروبة، حيث إن هذه التجارة تنشط بدخول الموسم الشتوي نتيجة ضعف العقوبة والتهاون في تنفيذ القانون ضدها.

وأضاف أن تجارة المبيدات المضروبة والمحظورة دوليا بالإضافة إلي إصرار الفلاح المصري علي تفضيل الوصفات العشوائية بدلا من اتباع الأساليب العلمية تؤدي لنتائج سيئة للغاية كانتشار مرض السرطان والكبد والكلي إضافة إلي أمراض نباتية مستحدثة.

وأشار إلى أن أصحاب تجاه المبيدات المغشوشة يستغلون سذاجة الفلاح ويبيعون لهم مبيدات مصنعة من الماء والنفط والخميرة ومواد أخري تلتهم محاصيلهم ودمرت زراعتهم وأدت إلي كساد سوق المحاصيل الزراعية والخسارة المالية، حيث اضطروا للاستدانة لسداد تكلفة هذه المبيدات المغشوشة، لافتا إلي أن هذه المشكلة لم تكن وليدة عام أو أكثر وإنما بدايتها كان في 1999 ومازالت في التوغل والازدياد حتي طال الفساد والمرض جميع الفئات.

وطالب محمد عبد الله زين الوزارات المعنية بتداول المبيدات الصحة البيئة والري والصحة والداخلية والتموين بتنفيذ حملات مكثفة بمختلف مناطق التداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بل وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن الوجوبي لكل من يقوم بغش وتهريب المبيدات.

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