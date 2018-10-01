فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الشابة ميرنا المهندس، والتى رحلت عن عالمنا منذ عدة أعوام، إلا أنها استطاعت من خلال أعمالها الفنية التي تترك بصمة فى قلوب المشاهدين.



وقد كشف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين, أنه كان يستعد لإتمام خطوبته على الفنانة ميرنا المهندس قبل وفاتها بأيام، خاصة وأن هناك مشاعر عاطفية ربطت بينهم، إلا أن ظروف مرضها التى اشتدت عليها فى الآونة الأخيرة واستعدت نقلها إلى المستشفى عرقلت تلك الخطوة.



يذكر أن من أهم أعمال ميرنا المهندس مسلسل أريد رجلا، ساكن قصادى، تعالى نحلم ببكره، وأفلام الأكاديمية، جيران السعد, العيال هربت، أيظن، كلام جرايد.