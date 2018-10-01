محافظ جنوب سيناء: تكثيف قوافل مبادرة القضاء على فيروس سي ..فيديو

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة ستكثف حملاتها بجميع مناطق المحافظة في إطار مبادرة القضاء على فيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال "فودة"، خلال لقائة بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأثنين، إنهم سوف يطلقون قوافل بالمحافظة تصل إلى الوديان، حيث يقطن هناك الكثير من البدو من سكان المحافظة.





يذكر أن اليوم هو الأول لإطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انطلقت اليوم على مستوى 9 محافظات بالجمهورية خلال المرحلة الأولى، على أن تنتهي المبادرة خلال ثلاث مراحل.