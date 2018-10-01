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صحيفة: وكالة استخباراتية دولية قتلت الأميرة ديانا وصديقها المصري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:18 م
الاميرة ديانا
الاميرة ديانا
على صالح
كشفت صحفية بريطانية عن وثائق مسربة، زعمت تورط منظمة استخباراتية تسمى بـ «الأعين الخمسة»، في مقتل أميرة ويلز ديانا في حادث السير الشهير الذي وقع في باريس عام 1997، حين كانت برفقة صديقها المصري، دودي الفايد.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الاثنين، إلى أن وثائق مسربة ادعت أن الحادث كان مدبرا، ونفذته وكالة استخبارات تنفذ عملياتها تحت اسم «الأعين الخمسة»، وذلك بعد تداول أنباء عديدة عن نية الأميرة ديانا الزواج من صديقها المصري، عقب انفصالها عن زوجها ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

ونشرت الصحيفة البريطانية ما مفاده بأن وكالة الاستخبارات الدولية كانت تتلصص على الأميرة الراحلة قبل عام من مقتلها، وكانت تضعها وكل دوائر علاقاتها تحت رقابة مشددة كما أن عملاءها كانوا يتتبعون جميع أنشطتها وتحركاتها.

وأفاد التقرير الذي نشرته «ديلي ستار» على موقعها بأن الوثائق السرية التي كشفت غموض مقتل أميرة ويلز وصديقها المصري تصل عددها إلى أكثر من ألف صفحة.

وكشفت عن أن تفاصيل تلك الوثائق كشفت عن العمل السري الذي تقوم به وكالة «الخمسة أعين» الدولية والتي شكلت كنتاج للتحالف الاستخباراتي بين دول الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا منذ الحرب العالمية الثانية، بموجب اتفاقية «يو كيه يو إس إيه»، وهي معاهدة مهتمة بالتعاون الاستخباراتي بين تلك الدول.

وأشارت الصحيفة البريطاني أن عمل تلك الوكالة الاستخباراتية ظل في السر حتى كشفت عنها تلك الوثائق التي حلت لغز غموض آخر سنوات في حياة الأميرة ديانا، والتي قتلت لأسباب أخرى تتعلق بالسياسة في بريطانيا

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى تبرئة ساحة قائد سيارتها من تهمة القيادة المتهورة التي بررت بها أسباب الحادث.

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