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بث مباشر.. افتتاح الملتقى الأول لمدارس التربية الفكرية بحضور السيسي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائه، نقدم بثًا مباشرًا من شرم الشيخ لافتتاح الملتقى الأول لمدارس التربية الفكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ الفعاليات بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقاعة مؤتمرات شرم الشيخ في تمام الساعة 6:45 ، ثم يبدأ افتتاح الملتقى في تمام الساعة 7 مساء ، وذلك بتلاوة ايات من القرآن من احد الطلاب ، ثم يتم بعد ذلك عرض تسجيلي لأهم انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كلمة أمام الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وسيشهد الملتقى تقديم عروض فنية لمتحدي الاعاقة تشمل عرض اغنية تحيا مصر بلغة الاشارة (الصم) ، وعرض غنائي آخر.

وستضم فعاليات الملتقى تكريم رئيس الجمهورية لابناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة و الباحثين الشباب ، كما سيلقي الرئيس كلمة امام الحضور.

وستشمل الفعاليات بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

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بث مباشر.. افتتاح الملتقى الأول لمدارس التربية الفكرية بحضور السيسي
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