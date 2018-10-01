وسط آمال وطموحات لاستكمال الثورة التشريعية.. انطلاق دور انعقاد النواب الرابع غدا.. الأربعاء انتخابات اللجان النوعية.. ومنافسة قوية بالطاقة والشباب والإسكان

عبد العال يلقى كلمة افتتاحية مع بداية دور الانعقاد الرابع

رئيس البرلمان يخطر "الهيئة الوطنية" بالانتخابات التكميلية للراحلين الثلاثة

التزكية تنتظر لجان التشريعية والخطة والإقتراحات والمحلية

وسط آمال وطموحات استكمال الثورة التشريعية، تنطلق فعاليات دور الانعقاد الرابع، لمجلس النواب، صباح الثلاثاء برئاسة د.على عبد العال، طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 448 لسنة 2018 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء 22 من المحرم سنة 1440 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2018 ميلادية فى تمام الساعة العاشرة صباحا.وتتضمن أعمال جلسة الغد الإعلان عن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (448) لسنة 2018 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول، وأيضا قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، على أن يتم الإعلان أيضا عن اعتذارات الجلسة والرسائل المرسلة من الحكومة للبرلمان بمشاريع القوانين والاتفاقيات.كما تتضمن أيضا كلمة افتتاحية للدكتور على عبد العال رئيس المجلس،تحدد ملامح الفترة المقبلة للعمل التشريعى في مصر، وما هو على رأس الأجندة التشريعية، وآلية العمل خلال الفترة المقبلة، حيث ينص الدستور فى مادته رقم 115 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، على أن يستمر دور الانعقاد العادى تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز فض دور انعقاد المجلس قبل اعتماد الموازنة العامة.وتشهد الجلسة أيضا تلاوة رئيس المجلس الخطابات المرسله من وزير الداخلية، بشأنه وفاه عدد من النواب خلال الأجازة البرلمانية، وهم رفعت داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وأحمد عبدالتواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، عن محافظ الفيوم، وحسام الرفاعى عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، ويتم إعلان خلو هذه المقاعد أمام الأعضاء ومن ثم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية خلال ٦٠ يوما من تاريخ إعلان خلو المقعد، في الوقت الذى من المرجح أن تتاح الفرصة لأعضاء المجلس ورؤساء الهيئات والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية لتأبين زملاءهم.في سياق أخر، يدعو رئيس المجلس بالجلسة العامة لفتح باب استقبال رغبات النواب الخاصة بتغيير عضويتهم فى اللجان، وذلك طبقا للمادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.ووفق جدول أعمال البرلمان، تضمن إجراء جلسة يوم الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، على أن يعقبها إجراء الانتخابات للجان النوعية الـ25، حيث من حيث الرصد المبدئى، توجد عدة لجان ستحسم رئاستها بالتزكية وبشكل مستقر منها لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة طوال أدوار الإنعقاد الثلاثة الماضية، ولجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، ولجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، ولجنة الإعلام برئاسة أسامة هيكل واللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، ولجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شيحة، ولجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى، ولجنة التضامن برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، وأيضا النائب أحمد رسلان، في رئاسة لجنة الشئون العربية، والنائب علاء عابد، للجنة حقوق الإنسان، والنائب هشام عبد الواحد، للجنة النقل والمواصلات.وتشهد لجان أخرى حالة من المنافسة، على رأسها لجنة الشباب والرياضة، حيث أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ترشحه عليها في منافسة ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وأيضا النائب محمد كمال مرعى، مرشحا لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، في منافسة النائب محمد على يوسف، والنائب كريم درويش مرشحا لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية في منافسة النائب محمد العرابى، والنائب طارق رضوان، مرشحًا لرئاسة لجنة الشئون الإفريقية، في منافسة النائبه مى محمود، والنائب محمد العمارى مرشحا للجنة الصحة، في منافسة النائب مجدى مرشد، وأيضا النائب طلعت السويدى،في منافسة النائب محمد رشوان، في رئاسة لجنة الطاقة ، والنائب علاء والى في منافسة المهندس معتز محمد محمود، في رئاسة لجنة الإسكان والنائب سحر طلعت مصطفى في منافسة النائب عمرو صدقى، على رئاسة لجنة السياحة.في سياق أخر، من أبرز القوانين التى من المقرر أن تكون على أجندة المجلس التشريعية مع بدء دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون الإدارة المحلية الذى شهد مناقشات موسعة استمرت على مدى دور الانعقاد السابق بلجنة الادارة، وأعدت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجينى تقريرا مهما حول ذلك القانون، كما يأتى على رأس القوانين الملحة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذى انتهت منه لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وأيضا تعديل قانون الاحوال الشخصية صاحب حالة الجدل الأخيرة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون العمل.