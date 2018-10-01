أستاذ جامعي بأمريكا يناقش قضية الإلحاد من منصة جامعة الأزهر

استضاف قسم الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة اليوم محاضرة عن الإلحاد: أسبابه وطرق مواجهته، حاضر فيها البروفيسور كيلي جيمس كلارك، أستاذ الفلسفة والاديان بجامعة جراند فالي ستيت، وأدارها دكتور سعيد فارس استاذ الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية بالقسم.





وتناول الدكتور كلارك هياكل الجماعات الإلحادية، حيث يحاولون التأثير على الآخر من خلال تعزيز جذب جماعة الملحدين مع تميزهم بالتفكير المعمق والتفلسف وبناء الهيبة الجماعية وطرح الاسئلة وبناء المقدمات العقلية، وهي وان كان بعضها صحيحا فإن النتائج دوما خاطئة وهي مثل قولك بأنك إن أصبحت مدمنا لأكل الجبن فستصبح مهندسا، فليست هناك علاقة بين الجبن وبين الهندسة.



