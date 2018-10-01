ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أستاذ جامعي بأمريكا يناقش قضية الإلحاد من منصة جامعة الأزهر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:22 م
محاضرة عن الإلحاد
محاضرة عن الإلحاد بجامعة الأزهر
محمد شحته
استضاف قسم الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة اليوم محاضرة عن الإلحاد: أسبابه وطرق مواجهته، حاضر فيها البروفيسور كيلي جيمس كلارك، أستاذ الفلسفة والاديان بجامعة جراند فالي ستيت، وأدارها دكتور سعيد فارس استاذ الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية بالقسم.

وتناول الدكتور كلارك هياكل الجماعات الإلحادية، حيث يحاولون التأثير على الآخر من خلال تعزيز جذب جماعة الملحدين مع تميزهم بالتفكير المعمق والتفلسف وبناء الهيبة الجماعية وطرح الاسئلة وبناء المقدمات العقلية، وهي وان كان بعضها صحيحا فإن النتائج دوما خاطئة وهي مثل قولك بأنك إن أصبحت مدمنا لأكل الجبن فستصبح مهندسا، فليست هناك علاقة بين الجبن وبين الهندسة.

وتابع: والمطلوب من المؤمنين تعزيز التفكير وتحفيز الآخر للالتحاق بالإيمان من خلال تقوية عوامل الجذب وتنشيط الفكر بحيث يتمنى الملحد لو أصبح مؤمنا ليلتحق بجماعتهم، وفي نهاية المحاضرة اجاب على أسئلة الحاضرين ثم انعقدت ورشة عمل مع أساتذة القسم بحضور الدكتور أحمد العزبي من قسم الأدب الإنجليزي والدكتور محمد فوزي عبدالحي لاستعراض المشروعات التي يمكن لجامعة الأزهر التقدم بها للجامعات والمؤسسات الأمريكية المانحة للحصول على منح دراسية وتعزيز التعاون الأكاديمي ومشروعات الترجمة المشتركة.
أستاذ جامعي بأمريكا يناقش قضية الإلحاد من منصة جامعة الأزهر
أستاذ جامعي بأمريكا يناقش قضية الإلحاد من منصة جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..فيديووصور

أمين الفتوى يكشف عن أفضل الصدقات الجارية.. فيديو

صحيفة: وكالة استخباراتية دولية قتلت الأميرة ديانا وصديقها المصري

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

أول رد فعل من الأهلي بعد منع الجماهير من حضور مباراة وفاق سطيف

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. فيديووصور

ننشر أسماء 15 طالبة مصابات بإغماء من التدافع بمدرَسة بالفيوم.. صور

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

أردوغان: أسعى للسيطرة على شرق الفرات والقضاء على قوات الأكراد شمال سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: تكثيف قوافل مبادرة القضاء على فيروس سي ..فيديو
لحظة تعطل مروحية وسقوطها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟