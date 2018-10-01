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أصل الحكاية

عندما تغار المرأة.. كيف قتلت نادية ابنة زوجها لـ تستحوذ عليه لنفسها فقط؟

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:33 م
أرشيفية
أرشيفية
خالد رياض
لم تتفهم نادية طبيعة علاقة الأب بابنته التي تبلغ من العمر 4 سنوات، حتى اشتعلت نار الغيرة بداخلها وقررت الانتقام من الطفلة التي لم تزل لا تفكر سوى باللهو فقط.

زوجة الأب نزلت بتفكيرها إلى تلك النقطة التي قارنت فيها بين عاطفة الزوج معها وعاطفته تجاه ابنته، لم تحب أن تشاهد تلك اللحظات الحميمية التي يمنحها الطفل لـ"فرحة" وهذا الحب الذي يظهره تجاهها بعد رحيل والدتها.

لم تطق نادية أن تستمر تلك العلاقة الأبوية، قررت أن تستحوذ على الزوج لنفسها فقط، فبادرت باستدعاء ما خفي من مكر وشر بداخلها لتتخلص من الطفلة.

استفردت زوجة الأب بالطفلة الصغيرة وأبرحتها ضربا حتى أحدثت لها إصابات بالغة في الجسم وكدمات متفرقة أفضت إلى الوفاة.

الأب الحزين على فراق طفلته لم يشأ أن يورط زوجته الجديدة على الرغم من قساوة المشهد، فقال أمام النيابة بأنه أثناء لهو نجلته أعلى أريكة بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا ما أدى لحدوث إصابتها بكسر بالذراع الأيسر.

النيابة لم تركن إلى أقوال الأب - عامل 34 عاما - فأمرت بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة.

حرر محضر بالواقعة برقم 3820 إداري مركز شرطة طهطا، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة "نادية.م.ك" 29 عاما ربة منزل "زوجة والد المجني عليها"، تم ضبط المتهمة ومواجهتها اعترفت بالتعدي عليها بالضرب مما أدي لوفاتها بسبب ارتباط والدها بها، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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