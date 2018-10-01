المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، إن السياحة الاقتصادية في مصر في ازدياد ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت "المشاط" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، على هامش زيارتها لمحافظة أسوان مع وفد منظمي الرحلات البلجيكيين، أنهم خلال تواجدهم بالمحافظة سوف يتفقدون الأماكن السياحية، لرفع كفائتها.



ومن جانبه ناشد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، سكان المحافظة بإظهار مدينتهم بشكل أفضل أمام السائحين لتحسين الفرص السياحية لمصر.

