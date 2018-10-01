مقتل 10 أشخاص في انفجار قنبلة يدوية بملهى ليلي بجنوب السودان

ذكرت الشرطة، اليوم "الاثنين"، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون بعد انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي ببلدة ياميبو في غرب جنوب السودان.



وقال جيمس منداي إينوكا مفوض الشرطة في ياميبو إن ستة من المصابين في حالة حرجة وتم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.



وأضاف إينوكا أن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي عندما ألقى شخص "قنبلة يدوية على الملهى حيث كان 500 شخص يرقصون... عثرنا على أربعة قتلى في الحال".



وأضاف أن عدد القتلى زاد إلى عشرة بحلول اليوم الاثنين بينما أصيب عشرات آخرون، مفيدا بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013 وتضع جيش الرئيس سلفا كير في مواجهة خصوم يقودهم ريك مشار نائب الرئيس السابق.



وقال إينوكا "إنه عمل إجرامي معزول وسيمثل المجرم للمحاكمة".