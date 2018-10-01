ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غدا.. بدء البرنامج التدريبي لإعداد الشباب للمحليات بالغربية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:12 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
أحمد على
تنطلق غدا "الثلاثاء" بمركز شباب محلة مرحوم، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية ورفع درجة الوعي بدور المجالس المحلية، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضه بالغربية "ادارة البرلمان والتعليم المدني" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشارك فيها 100 شاب وفتاه في الفتره من 2 حتي الرابع من أكتوبر .

ويحضر افتتاح فعاليات البرنامج محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، وعلي الراعي وكيل الشباب، ويسري الديب مدير عام البرلمان والتعليم المدني، وسامح خضر رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني.

ويحاضر في البرنامج الدكتور أحمد عبده أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفرالشيخ، والمدرب محمود ممتاز، لتقديم ورش عمل تفاعلية حول رؤية الشباب لتطوير المحليات وتقديم شهادات تقدير للمتدربين في نهاية البرنامج.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب إن إنتخابات الادارة المحلية باتت وشيكة جدا ولابد من الاستعداد التام لها من خلال التدريب الجيد، مناشدا الشباب المشاركة في انتخابات المحليات القادمة وصقل مهاراتهم وتوضيح الدور الإيجابي لتلك المشاركة وأثرها في اختيار الشباب والفتيات المؤهلين لخدمة المجتمع.

وأشار اسماعيل إلى أن المدرسة الحقيقية لتكوين البرلمان تنطلق من المحليات وان الشباب هم مستقبل الوطن وعلي عاتقهم سيتم تنمية مصر، مدللا علي ذلك بسعي الدولة من خلال القوانين الحديثه لخفض سن المترشحين لمناصب قيادية في مصر ومن أهمها خفض سن الترشح للمجالس المحلية الي 21عاما.

ترشيحاتنا

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

عالمان يتوصلان لعلاج سرطان الجلد ويفوزان بجائزة نوبل للطب

موعد مباراة اليوم بالدورى المصري والقنوات الناقلة

أول رد فعل من الأهلي بعد منع الجماهير من حضور مباراة وفاق سطيف

هبوط أرضي كشف السر.. سرداب أثري أسفل قصر عمر طوسون بالإسكندرية.. صور

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. فيديووصور

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو

خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو

الجبلاية يحسم الاستعانة بحكم تونسي لمباريات الأهلى والزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو
وزير الآثار: نستقبل منظمي الرحلات البلجيكيين ترويجا للسياحة ..فيديو
فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟