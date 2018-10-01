غدا.. بدء البرنامج التدريبي لإعداد الشباب للمحليات بالغربية

تنطلق غدا "الثلاثاء" بمركز شباب محلة مرحوم، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية ورفع درجة الوعي بدور المجالس المحلية، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضه بالغربية "ادارة البرلمان والتعليم المدني" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشارك فيها 100 شاب وفتاه في الفتره من 2 حتي الرابع من أكتوبر .



ويحضر افتتاح فعاليات البرنامج محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، وعلي الراعي وكيل الشباب، ويسري الديب مدير عام البرلمان والتعليم المدني، وسامح خضر رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني.



ويحاضر في البرنامج الدكتور أحمد عبده أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفرالشيخ، والمدرب محمود ممتاز، لتقديم ورش عمل تفاعلية حول رؤية الشباب لتطوير المحليات وتقديم شهادات تقدير للمتدربين في نهاية البرنامج.



وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب إن إنتخابات الادارة المحلية باتت وشيكة جدا ولابد من الاستعداد التام لها من خلال التدريب الجيد، مناشدا الشباب المشاركة في انتخابات المحليات القادمة وصقل مهاراتهم وتوضيح الدور الإيجابي لتلك المشاركة وأثرها في اختيار الشباب والفتيات المؤهلين لخدمة المجتمع.



وأشار اسماعيل إلى أن المدرسة الحقيقية لتكوين البرلمان تنطلق من المحليات وان الشباب هم مستقبل الوطن وعلي عاتقهم سيتم تنمية مصر، مدللا علي ذلك بسعي الدولة من خلال القوانين الحديثه لخفض سن المترشحين لمناصب قيادية في مصر ومن أهمها خفض سن الترشح للمجالس المحلية الي 21عاما.