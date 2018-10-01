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رياضة

المخضرم رافائيل نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
واصل الإسباني رافائيل نادال تربعه على عرش جدول التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الاثنين.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات هذا الأسبوع، حيث ابتعد نادال بألف و860 نقطة عن السويسري روجيه فيدرر، وبألفين و315 نقطة عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث.

وواصل نادال التعافي للعودة إلى الملاعب، بعدما انسحب من نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة الكبرى أمام الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو في 7 سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة اليمنى والتي توج بها ديوكوفيتش، ليؤكد بعدها غيابه عن بطولتي بكين وشنغهاي.

وجاءت المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:

1- الإسباني رافائيل نادال 8.760 نقطة
2- السويسري روجيه فيدرر 6.900
3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6.445
4- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5.980
5- الألماني ألكسندر زفيريف 4.890
6- الكرواتي مارين سيليتش 4.715
7- النمساوي دومينيك تيم 3.825
8- البلغاري جريجور ديميتروف 3.755
9- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3.595
10- الأمريكي جون إيسنر 3.470

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