وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

من أجمل دول القارة السمراء.. هكذا وصفت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي مصر ضمن 4 دول من المقرر أن تزورها السيدة الأولى في الولايات المتحدة منتصف الأسبوع القادم.
غانا، مالاوي، كينيا ثم مصر.. على هذا الترتيب ستكون رحلة السيدة ميلانيا التي تتبعها الأضواء وتحيط بها الهالات أينما ذهبت، وهي زيارة بالتأكيد تعكس كثيرا من أهمية مصر في إفريقيا، ومكانتها لدى العالم.
لماذا هي مهمة .. ميلانيا والزيارة ؟
غانا، مالاوي، كينيا ثم مصر.. على هذا الترتيب ستكون رحلة السيدة ميلانيا التي تتبعها الأضواء وتحيط بها الهالات أينما ذهبت، وهي زيارة بالتأكيد تعكس كثيرا من أهمية مصر في إفريقيا، ومكانتها لدى العالم.
لماذا هي مهمة .. ميلانيا والزيارة ؟
الاهتمام بشخص ميلانيا يجذب الأنظار حتما إلى زيارتها لمصر، والاستفادات سوف تتعدد على المستوى السياحي والاقتصادي والأمني.
هدف الزيارة
كما تهدف زيارة زوجة الرئيس الأمريكي إلى مصر لمساندة فئات المجتمع من النساء والأطفال ودعم برامج الحماية المجتمعية، وذلك ضمن أهداف برنامجها الإنمائي بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ميلانيا لا تضطلع بأي دور سياسي، وإنما نشاطاتها تدور في فلك الدعم الاجتماعي والثقافي - وفقا للدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، الذي يرى أن زيارة ميلانيا ترامب لإفريقيا ربما تعيد جزءًا من الاهتمام المريكي المفقود تجاه القارة السمراء، لأن إفريقيا لم تظهر في سياسات الرئيس دونالد ترامب منذ توليه السلطة.
كيف يمكن الاستفادة منها؟
أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، يضيف أن للزيارة الكثير من المدلولات والمكاسب أهمها تغيير الصورة النمطية لمصر في ذهب الغرب وتأكيد أنها بلد الأمان، كما أنها تأتي في الإطار السياحي وزيارة المناطق الأثرية، بما يعتبر أنها دعم وترويج لصورة مصر الإيجابية في الخارج، فضلًا عن أن هذه الزيارة تعد ثمرة جديدة تجنيها الدبلوماسية المصرية وسياسة الدولة الخارجية.
ويرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن على الحكومة المصرية أن تستغل زيارة ميلانيا ترامب سياحيا؛ لأنها تعد أكبر دليل على أن مصر تتمتع بنسبة أمن وأمان عالية.