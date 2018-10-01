حنفي: منتدى المصريين بالخارج لوبي جديد للدفاع عن مصر.. فيديو

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن منتدى "سجل كيانك بالخارج واستعد لمؤتمرك في الداخل" الذي أطلقته وزارة الهجرة، له دور إيجابي لصالح مصر والمصريين بالخارج.



وأضاف "حنفي" في ندوة بموقع صدى البلد الإخباري، أن الهدف من المنتدى لم شمل المصريين بالخارج في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه سوف يكون بمثابة لوبي للدفاع عن مصر في المحافل الدولية.



وأوضح حنفى أن عقول مصر في الخارج كانت مفاجأة للمصريين بالخارج بوجود هذا الكم من العلماء المغتربين، وهو ما جعل وزارة الهجرة تبدأ بالإعلان عن مشاريع استثمارية بتنفيذ من علماء مصر بالخارج.