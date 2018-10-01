انطلاق الاجتماعات التحضيرية للبرلمان العربي

بدأت صباح اليوم، بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية للبرلمان العربي فى جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، حيث عقدت عدد من اللجان النوعية بالبرلمان العربي اجتماعاتها.



عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعا لها برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، رئيس البرلمان ناقشت خلاله عددا من البنود منها مشروع قرار بشأن تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها في موازنة الوكالة.



قال السلمي في تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع إن اللجنة أعدت مشروع قرار يصدر عن البرلمان فى جلسته العامة الأربعاء المقبل يعالج موضوع الأونروا ويحشد الدعم العربي والإقليمي والدولي لوكالة الغوث الدولية ، كما سيتم توجيه مراسلات من رئيس البرلمان العربي إلى الجهات الدولية المعنية لإيضاح الصورة بشأن وقف الدعم الأمريكي للاونروا والطلب من الدول القادرة تقديم الدعم للوكالة الدولية للغوث .



أوضح أن لجنة فلسطين استضافت اليوم ممثل المفوض العام للأونروا بالقاهرة لابلاغه بموقف البرلمان العربي بأن الدعم المقدم لا يكفي، مشددا على المسؤولية الدولية تجاه الاونروا المنشأة بقرار أممي لتقديم العون للاجئين الفلسطينيين ، ومؤكدا أن العالم العربي يقدم الدعم اللازم ، ومشيدا بما قدمته عديد من الدول العربية للأونروا مؤخرا .



وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اللجنة ناقشت أيضا خطة تحرك عربية للتصدي لقانون القومية العنصري الذى أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى 19 يوليو الماضي والذي يهدف في مضمونه الى طرد الشعب من أراضي عام 48 ، متسائلا " كيف للسلطة القائمة بالاحتلال أن تسعى لطرد الشعب الفلسطيني ونحن فى القرن21 , قرن التعايش والتسامح والديمقراطية والتعددية حيث تتباهى الدول بالتعددية فيها بينما الكيان الصهيوني يسعى لطرد شعب فلسطين من أرضه .



وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي بدأ خطة تحرك فى هذا الشأن منذ صدور القرار العنصري وأنه بعث بخطاب الى الاتحاد البرلماني الدولي لرفض هذا القانون العنصري وتمت احالته الى اللجنة المختصة في الاتحاد ، وقال " انه يشارك منتصف الشهر الجاري في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ويلقي كلمة يؤكد فيها على حق الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه لانه شعب ظلم كثيرا واحتلت أرضه وطرد منها ، وظلم كذلك عندما قطعت المساعدات عنه ".



وجدد السلمي دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني الصامد فى أرضه يقاوم الاحتلال ".



عقدت لجنة الدول العربية الأقل نموًا،اجتماعا لها برئاسة اللواء عبدالله السعدون عضو البرلمان العربي، وعقدت اللجنة المعنية بمشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد بشأن التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا لها برئاسة الدكتورة مستورة الشمري ، عضو البرلمان العربي، كما عقدت كل من اللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي ومقترح دراسة تشريع قانون استرشادي بشأن تحقيق الأمن الغذائي،اجتماعا لها اليوم.



ومن المقرر أن تعقد لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها صباح غد الثلاثاء حيث تناقش لجنة الشؤون السياسية التقرير الدوري لمستجدات الأحداث السياسية في العالم، وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية توصيات اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي فى العالم العربي ، ومشروع أخر لجذب رؤوس الأموال العربية فى العالم العربي .



فيما تناقش لجنة الشؤون التشريعية مشروع قرار بشأن مشروع "مسام" لنزع الألغام بالجمهورية اليمنية الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحفظ أرواح المدنيين اليمنيين, كما ستناقش اللجنة تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من مواقف وإستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء، بينما تستمع لجنة الشؤون الاجتماعية إلى عرض حول الجهود التي تمت بشأن تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك عقد القمة العربية الثقافية الأولى، كما ستناقش اللجنة مشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة الترتيب لعقد ورشة عمل حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب ، فيما تناقش تطورات الترتيب لإطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

