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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:14 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
تفقد اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال مستشفى سعاد كفافي الميداني التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمقامة على أرض مركز شباب الخارجة، حيث بدأت القافلة أعمالها بالمحافظة من صباح اليوم وسوف تستمر حتى الخميس المقبل.

قدم المحافظ الشكر لجميع القائمين على أعمال المستشفى نظرا لما يتم تقديمه من دعم طبى لأبناء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تنظيم عمليات دخول المرضى ومساعدة القافلة على إتمام أعمالها.

طالب المحافظ بتوفير كراس متحركة لكبار السن وكذلك توفير مبردات مياه بموقع المستشفى ومظلة لانتظار المرضى.
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مستشفى كفافي الميداني بالخارجة .. صور

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