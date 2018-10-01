تغيير مواعيد العمل بالمصالح الحكومية في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بداية من يوم الأربعاء المقبل وذلك بجميع المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم الاثنين أن محافظ الوادي الجديد، قرر تغيير مواعيد العمل لتكون من السابعة والنصف صباحا، وحتى الثانية ظهرًا مع إلغاء كافة الاستثناءات وذلك بدلا من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.



وأوضحت أن القرار جاء لكي يتماشى مع ظروف العام الدراسى، ومن لهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة ومراعاة البعد الإنساني.

