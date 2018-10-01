ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تغيير مواعيد العمل بالمصالح الحكومية في الوادي الجديد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:36 م
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بداية من يوم الأربعاء المقبل وذلك بجميع المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم الاثنين أن محافظ الوادي الجديد، قرر تغيير مواعيد العمل لتكون من السابعة والنصف صباحا، وحتى الثانية ظهرًا مع إلغاء كافة الاستثناءات وذلك بدلا من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأوضحت أن القرار جاء لكي يتماشى مع ظروف العام الدراسى، ومن لهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة ومراعاة البعد الإنساني.

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

موعد مباراة الاسماعيلي القادمة

خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو

وزير الآثار: نستقبل منظمي الرحلات البلجيكيين ترويجا للسياحة ..فيديو

الأمن يكشف الدافع وراء ذبح طفل الدقهلية

رئيس جامعة أسيوط يوقع الكشف الطبي على طالب ألقى بنفسه من الطابق الثالث

مفاجأة .. كارنيه العضوية شرط حضور مباراة الأهلي ووفاق سطيف

فيفا مهنئا تريزجيه بعيد ميلاده: نراك في قطر 2022

زكريا ناصف ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو

محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

في عيد ميلاده .. 8 معلومات عن بهاء سلطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو
وزير الآثار: نستقبل منظمي الرحلات البلجيكيين ترويجا للسياحة ..فيديو
فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟