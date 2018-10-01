محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية: انزلوا الشارع.. صور

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد والعضو المفوض لشركة صيانة الآليات ومدير منظومة النظافة ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الموازنة بالديوان العام .



وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة كافة أعمال الوحدات المحلية والمشروعات الجاري تنفيذها ومعوقات التنفيذ والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ورصد أهم المشاكل في كل مركز ومدينة ووضع الحلول المقترحة لها.



وتناول الاجتماع كيفية وآليات تفعيل منظومة النظافة والتجميل بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة بسرعة رفع تراكمات القمامة بالطرق الرئيسية والشوارع الجانبية أولا بأول للوصول لأفضل مستوي في المنظومة وحفاظًا علي المظهر الجمالي للمحافظة مما يؤدي بدوره إلي دفع معدلات الإنجاز، وخلال الاجتماع تم متابعة البيانات الخاصة بالحملات الميكانيكية والحالة الفنية لها وبحث معوقات التشغيل والصيانة وطرق تلافيها.



وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة النزول للشارع والإستماع الجيد لمشاكل المواطنين وعقد لقاءت أسبوعية لخدمة المواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتحلي بروح العمل الجماعي للإرتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن تشكيل لجان للمرور على كافة القطاعات بدائرة المركز والمدينة خاصة ( المستشفيات والوحدات الصحية ) لضمان انتظام سير العمل وتوقيع الجزاء المناسب على المخالفين وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ،مشددا علي ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم في الأجازات لعدم تعطل وتأخر مصالح المواطنين .