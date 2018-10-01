مهرجان القاهرة يغلق باب مشاركة الأفلام بدورته الأربعين

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن غلق باب التقدم للمشاركة في دورته الأربعين، التي تستضيفها القاهرة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل.



وشهدت هذه الدورة إقبالًا غير مسبوق من منتجي وموزعي الأفلام والمشروعات خلال فترة استقبال طلبات التقدم، ووصل مهرجان القاهرة 2351 طلبًا للمشاركة، منها نحو 2200 طلبًا صحيحًا يستوفي شروط التقدم، وهذه الطلبات أتت من أصحاب حقوق 790 فيلما طويلا، منها 623 فيلما روائيا طويلا و167 فيلما تسجيليا طويلا، ونحو 1300 فيلم قصير.



أما ملتقى القاهرة السينمائي والمخصص لدعم المشروعات فتلقى طلبات 110 مشروعات الأفلام قيد التنفيذ أبدت رغبتها في الوجود ضمن الملتقى.



والملفت أن الطلبات أتت من دول متنوعة بشكل غير مسبوق، حيث جاءت الطلبات من 121 دولة مختلفة، تتقدمها إسبانيا التي تقدم منها 202 فيلم بين طويل وقصير، يليها كل من فرنسا (172) مصر (146) ألمانيا (140) روسيا (136) الصين (134) الولايات المتحدة (118) والهند (91). مع ملاحظة أن الكثير من الأفلام تمتلك أكثر من دولة إنتاج مشترك.



أما بالنسبة للدول العربية بخلاف مصر، فأتت طلبات المشاركة الأكثر من لبنان (38 فيلمًا)، يليها كل من المغرب (33) تونس (28) العراق (20) سوريا (17) الجزائر (14) السعودية (12) الإمارات (9) الأردن والبحرين (5) فلسطين وقطر (4) الكويت (3) اليمن (2) وفيلم واحد من كلٍ من ليبيا وسلطنة عمان.



وعن تزايد عدد الطلبات، علّق رئيس المهرجان محمد حفظي، أن التقديم يعكس تفاعل صناع السينما مع الصورة الجديدة التي يود المهرجان أن يقدمها لنفسه كحدث مؤثر ومواكب لاحتياجات الصناعة في مصر والمنطقة العربية والعالم، مشيرًا إلى أن تنوع الاختيارات يمنح إدارة المهرجان فرصة أكبر لاختيار الأفضل سواء بين الأفلام المعروضة في المهرجان أو المشروعات المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي.



وأكد المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله أن لجنة المشاهدة والإدارة الفنية للمهرجان عاكفة على مشاهدة جميع الأفلام المتقدمة المستوفاة للشروط لإنهاء البرنامج النهائي للمهرجان، الذي تم الاستقرار بالفعل على النسبة الأكبر منه، الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي يقام قبل شهر من انطلاق الدورة.