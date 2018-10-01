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رياضة

عاشور: جاهزون لمواجهة وفاق سطيف.. ولدينا إصرار للفوز بدوري الأبطال

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المحدد لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عاشور: "نحن كلاعبين لدينا إصرار وعزيمة كبيرة لتعويض إخفاق الموسم الماضي، وحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم".

وأضاف:" الوصول مجددًا لكأس العالم للأندية هو الحلم الكبير لجماهير الأهلي، ونسعى كلاعبين لتحقيقه من خلال التركيز في كل خطوة نسير فيها بالبطولة الإفريقية".

وأوضح: "شاهدنا فريق وفاق سطيف، ونعلمه جيدًا، ونعلم نقاط القوة والضعف.. غدًا سيكون لنا دور في الملعب، ونتمنى أن يوفقنا الله فيه".

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