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محافظات

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
همت الحسينى
شيع الآلاف من أبناء مدينة الجمالية والقرى المجاورة لها جنازة الطفل يوسف حمادة 13 عاما الذى لقى مصرعه على يد صديق له لخلافات بينهما.

وخرج الجثمان من مسجد المدينة عقب أداء صلاة الجنازة عليه وسط بكاء وعويل من أسرته والمشيعين حتى تم دفنه بمقابر القرية.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية أمس إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية بعثور اهالى مدينة الجمالية اليوم على جثة طفل مقتول وملقى بجوار أحد المصارف خلف مستشفى الشريف وبه آثار جروح فى جسده.

وانتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد جعفر رئيس المباحث لمكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة لطفل يدعى يوسف حمادة جبريل مبلغ بغيابه، فيما تبين من المعاينة الأولية وجود آثار جروح متعددة على جثمان الطفل.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجمالية وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، كما أمرت استدعاء أسرة الطفل لسؤالهم وكذا كلف المباحث بتكثيف تحرياتها لسرعة كشف ملابسات الواقعة وكشف الجناة وضبطهم.

وبتشكيل فريق بحث وتفريغ الكاميرات بالمنطقة، تبين أن وراء الواقعة شاب يدعى عبدالرحمن صالح صديق المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين جار ضبطهم وقام بتمثيل الجريمة.

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