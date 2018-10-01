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رياضة

الاتحاد السوداني يكشف عن موعد مراسم التتويج بلقب الدوري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:33 م
الهلال والمريخ السوداني
الهلال والمريخ السوداني
حسن العمدة
قال اتحاد الكرة السوداني، اليوم الاثنين، إن حفل مراسم تتويج بطل مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018، سوف ينظم بصورة رسمية بمدينة الفاشر بأقصى شمال غرب السودان، بغض النظر عن اسم الفريق الذي سيتوج باللقب.

وأشار الاتحاد السوداني، إلى أن لقب مسابقة الدوري الممتاز، وانحصر بين فريقين هما المريخ المتصدر للترتيب والهلال (الوصيف) حامل لقب الموسم الماضي.

وسيلعب المريخ المتصدر أمام مضيفه المريخ الفاشر يوم 3 أكتوبر الجاري، وهي المباراة التي يحتاج فيها للفوز فقط لحسم اللقب.

وفي حال تعثره حتى بالتعادل فإن الهلال يملك فرصة الاحتفاظ باللقب في حال فوزه على مضيفه المريخ الفاشر يوم 7 أكتوبر.

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