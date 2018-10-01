أبو شقة يعتمد اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية بالوفد

صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرر اعتماد اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية بحزب الوفد.



وأكد الهضيبي نشر باقي اللجان تباعا علي الصفحة الرسمية لحزب الوفد.



وجاء من أبرز أعضاء اللجنة: عمرو أبو زيد، مصطفى محمد، عمرو حسن حلمي، وحنان حامد، حسن محمد، ماجدة محمد، على محمد، حاتم خميس، محمد على، عمرو رأفت، حسن محمد، محمد رشاد.

