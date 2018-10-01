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حسن شحاتة: حرص السيسي على افتتاح الملتقى العربي يؤكد رعاية المعاقين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور حسن شحاتة، عضو المجالس القومية المتخصصة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح الملتقى العربي الأول لدمج مدارس ذوى القدرات الخاصة يؤكد حرص الدولة على رعاية المعاقين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج، "حديث المساء"، المذاع على قناة "ام بى سي مصر"، تقديم الإعلامية "ياسمين عز"، أن دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة مع زملائهم يعتبر من أفضل القيم الديمقراطية التى تطبقها مصر.

وأشار إلى أن إنشاء بنك المعرفة أيضا يعتبر من أهم الخطوات الجيدة فى تطوير البحث العلمى و التعليم بشكل عام، وكشف أن هناك مسئولين متخصصين فى وزارة التربية والتعليم عن قطاعات تهدف لدمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة مع غيرهم فى المدارس.

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