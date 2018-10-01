نجم برشلونة وتوتنهام السابق: ميسي أفضل من ارتدى حذاء كرة القدم

قال جاري لينكر، نجم برشلونة وتوتنهام السابق، اليوم الاثنين، إن قائد البلوجرانا، ليونيل ميسي، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.





وجاءت تصريحات الدولي الإنجليزي السابق، قبل مواجهة البارسا والسبيرز، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.





وخلال تصريحاته لقناة نادي برشلونة، قال لينكر: "ميسي هو أفضل لاعب يرتدي حذاء كرة القدم في التاريخ، يبدو كأنه يشاهد المباراة من فوق، وفي نفس الوقت يلعب على أرض الملعب".





وأضاف: "ميسي ليس بشرا، ولا يقع في الاستفزازات.. إنه مثال عظيم لكرة القدم، ولكل الشباب الذين يمارسون هذه الرياضة".





وعن المواجهة المرتقبة، قال: "سأشجع الفريقين، قضيت 3 سنوات في برشلونة ومثلها في توتنهام.. ستكون مباراة مثيرة، وسأحتفل بأهداف كلا الفريقين".





وتابع لينكر: "توتنهام فريق جيد، ربما ليس لديه الخبرة مثل برشلونة، لكنه يمتلك مجموعة مترابطة من اللاعبين، وأسماء كبيرة مثل ديلي آلي وهاري كين.. الفريقان سيتأهلان لمراحل خروج المغلوب".