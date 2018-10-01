مصرع مسن وطفلة إثر حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من السيارات علي طريق طلخا شربين؛ أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.





تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة النجدة؛ يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص، وعدد من السيارات على طريق طلخا - شربين إثر السرعة الزائدة.





انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفين هما شعبان عطوة 75 عامًا، ورجاء ابراهيم عبد الخالق 3 أعوام، وإصابة 12 آخرين بينهما حالتان خطيرتان، حيث إن الإصابات عبارة عن كسور وكدمات وسجحات، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.



