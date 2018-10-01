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قيادي بحركة فتح: قوات الاحتلال تستهدف الأطفال ورجال الإسعاف ولا تحترم الاتفاقيات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور رامي فارس، القيادي بحركة فتح، إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى المزيد من الأدلة التي تثبت وتدل علي انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني.

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إلي أن جميع مسيرات العودة التي نظمها الشعب الفلسطيني تعرضت لتعدٍ من قِبل قوات الاحتلال، معقبًا: «كل التعديات من قوات الاحتلال الغاشم أثبتت أن هذا العدو لا يحترم الاتفاقيات ولا يراعي الجوانب الإنسانية في صراعه مع الفلسطينيين».

وأكد أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال والشيوخ ورجال الإسعاف والأطباء، مشيرًا إلي أن الإضراب هو شكل من أشكال الاعتراض، وأن الفلسطينيين يحتاجون إلي ثورة عارمة تؤرق مضاجع الإسرائيليين وليس إلي اعتراضات.

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