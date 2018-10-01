مرصد الكهرباء: 8 آلاف و800 ميجاوات الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح، اليوم الإثنين، بلغت 8 آلاف و800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وقد بلغ الحمل الأقصى، اليوم، 29 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 29 ألفا و500 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 22 ألفا و750 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة مساء، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

