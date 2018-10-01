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رياضة

حارس ريال مدريد : لدي أقدام قوية وأظهرها في المباريات القوية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:24 م
كورتوا يحيي أصدقائه
كورتوا يحيي أصدقائه السابقين
حسن العمدة
أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن مواجهة فريقه السابق أتلتيكو في الديربي، كانت خاصة بالنسبة له.

وتألق كورتوا في الديربي، الذي انتهى بالتعادل السلبي، السبت الماضي، في معقل الميرينجي، سنتياجو برنابيو.

وقال الدولي البلجيكي، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "لدي العديد من الأصدقاء في أتلتيكو مدريد، وذكريات سعيدة، وكانت مواجهتهم من اللحظات الخاصة".

وأضاف: "طريقة لعبي؟ يمكنني أن ألعب بقدمي، وربما ليست قوتي الرئيسية، ولكن يمكنني اللعب بهما بالتأكيد".

وتابع: "يمكن للجميع رؤية ذلك، حين مررت الكرة إلى فاران حين كان كالينيتش قريبا مني، ويمكنني التعامل مع هذا النوع من الضغط وعدم التسرع في التخلص من الكرة".

واختتم: "في بعض الأحيان أقع في بعض الأخطاء بقدمي، ولكن ذلك مثل أي شيء أسعى لتحسينه".

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