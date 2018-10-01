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منوعات

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
محمد علي
أثار حفل اختيار ملكة جمال لبنان للعام 2018، اهتمام المغردين العرب على شبكة التواصل الاجتماعية تويتر، وفق ما قالت شبكة بي بي سي البريطانية.

وتوجت الشابة مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.

وانتشر هاشتاج #MissLebanon2018 في لبنان ومصر والجزائر والسعودية والعراق والسودان وليبيا والبحرين والإمارات، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا.

وحصد الهاشتاج أكثر من 30 ألف تغريدة، تنوعت فيها التعليقات التي صب أغلبها في الجانب الإيجابي.

وقالت صحيفة ذا ناشيونال ، الدولية الإماراتية، إن ملكة جمال لبنان الجديدة أشبه بسابقتها الأكثر شهرة، ملكة جمال الكون في عام 1971.

ولفتت الصحيفة إلى إن التشابه بين الاثنين جذب الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبنئ بأن ملكة جمال لبنان ستفوز بملكة جمال الكون هذا العام للمرة الثانية .

وتوجت ملكة جمال لبنان الجديدة مايا رعيدي البالغة من العمر 22 عامًا، وهي طالبة صيدلة في الجامعة اللبنانية الأميركية، وفازت بالأوسمة في حفل أقيم في بيروت الليلة الماضية.

كانت مايا رعيدي ترتدي ثوبًا جميلًا من الريش من المصمم اللبناني نيكولاس جبران - الذي كانت ترتدي جميع المتسابقات تصميماته.

وستواصل مايا التنافس على مسابقة ملكة جمال الكون في شهر ديسمبر المقبل بـ بانكوك عاصمة تايلاند.

وكانت المرة الوحيدة التي فازت فيها ملكة جمال لبنان بملكة جمال الكون في عام 1971 ، وكانت الملكة هي جورجينا رزق.

وفازت مايا رعيدي على ميرا توفيلي، التي حصدت بالمرتبة الثانية.

وضمت لجنة التحكيم جورج قرداحي ونانسي عجرم وملكة جمال لبنان السابقة نادين نجيم والممثل عادل كرم .

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 500 ألف دولار تشمل شققًا ومجوهرات ومركبات متعددة ورحلات متنوعة في الخارج.


اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور
اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور
اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور
اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور
اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور
اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور
اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

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