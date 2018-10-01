ميناء دمياط يشارك في منتدى الحوار المصري الإيطالي

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات منتدى الحوار المصرى الإيطالى حول الاقتصاد البحرى والذى عقد فى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية تحت رعاية وزارة النقل المصرية والسفارة الإيطالية فى مصر وبحضور العديد من الهيئات والجهات العاملة فى التخصصات البحرية من هيئات الموانئ والخطوط الملاحية وهيئات التصنيف الدولية من الجانبين المصري والإيطالى.





وشاركت هيئة ميناء دمياط فى جلسات نقاشية وورش عمل مع عدد من الشركات العاملة فى قطاع الخدمات البحرية والملاحية وقطاع صناعة السفن والبنية التحتيه للموانئ وذلك بغرض التعرف على التقنيات الحديثة فى المجالات البحرية إضافة إلى دراسة الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تفاهمات مشتركة وإستغلال فرص التعاون فى قطاع الملاحة بإيطاليا، حيث تم عرض الفرص الإستثمارية المتاحة بميناء دمياط على الجانب الإيطالى والذى أبدى إهتماما كبيرًا بالمشروعات المطروحة للاستثمار بالميناء خاصة مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية إضافة إلى إنشاء مشروع محطة لخدمات سفن الغاز والبترول.





وفى هذا السياق، أوضح اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن المشاركة فى هذا المؤتمر تأتى ترجمة للاهتمام بتطوير العلاقات مع الموانئ الإيطالية، مشيرًا إلى أنه توجد تفاهمات مشتركة لدراسة إمكانية إقامة خط لنقل البضائع ( RORO ) منتظم بين ميناء دمياط وميناء جنوة الإيطالي خاصة أن الميناء يملك كافة الإمكانات لإقامة مثل هذا النوع من الخطوط.