محافظ الدقهلية يدعو الأجهزة الأمنية لضبط حركة السيارات على الطرق للحد من الحوادث

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن المصابين فى حادث التصادم بين ميكروباص وعدد من السيارات الذي وقع اليوم "الاثنين" علي طريق طلخا شربين والبالغ عددهم 12 مصابا، يتلقون العلاج بالمستشفى العام الجديد حيث يقوم فريق الأطباء من مختلف التخصصات بعلاجهم.



من جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتوفين.



وقال شاروبيم إنه لابد من دراسة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة والعمل علي ضبط حركة السيارات على طرق المحافظة والتأكد من سلامتها وتطبيق القانون على المخالفين.