ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية يدعو الأجهزة الأمنية لضبط حركة السيارات على الطرق للحد من الحوادث

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:25 م
محافظ الدقهليه
محافظ الدقهليه
همت الحسينى
قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن المصابين فى حادث التصادم بين ميكروباص وعدد من السيارات الذي وقع اليوم "الاثنين" علي طريق طلخا شربين والبالغ عددهم 12 مصابا، يتلقون العلاج بالمستشفى العام الجديد حيث يقوم فريق الأطباء من مختلف التخصصات بعلاجهم.

من جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتوفين.

وقال شاروبيم إنه لابد من دراسة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة والعمل علي ضبط حركة السيارات على طرق المحافظة والتأكد من سلامتها وتطبيق القانون على المخالفين.

ترشيحاتنا

تصريح جديد من كيم كارداشيان للرد على اتهامات زوجها كاني ويست

الرئيس يكرم نماذج مضيئة من متحدي الإعاقة وفي مقدمتهم أبناء الشهداء..فيديو

أول رد فعل من الأهلي بعد منع الجماهير من حضور مباراة وفاق سطيف

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف أحمد الفيشاوي وندى الكامل

طفل من ذوي الاحتياجات لـ السيسي: عايز أسلم عليك.. وهذا رد الرئيس

كاف يخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين

عيد ميلاد بهاء سلطان.. حقيقة تجسسه لصالح إسرائيل في بداية مشواره

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

السيسي لمتحدي الإعاقة: قربوا مني كمان علشان تزيدونا خير وبركة

وزير التعليم يروي موقفا لطالب من ذوي الإعاقة رفض يسلم عليه ..فيديو

موعد مباراة الاسماعيلي القادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟