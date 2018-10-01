للوقوف على مشكلاتها.. محافظ الإسكندرية يقوم بجولة بعزب وقرى المنتزة أول

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم، بجولة تفقدية موسعة، بعزب وقرى حي المنتزة أول، وذلك للوقوف على المشكلات التي يعاني منها أهالي القرى، على أرض الواقع، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ورئيس الحي وجميع المسئولين التنفيذيين من الصحة والتعليم والتموين والطرق والنقل والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة وغيرها من الجهات.



وخلال الجولة أمر المحافظ مسئولي الحي والحملة المركزية لتجميل المدينة وشركة نهضة مصر برفع كافة مخلفات إزالة البناء وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالقرى، وتخصيص عدد من الكناتر لتجميع القمامة بها ورفعها في المواعيد المحددة لها، مشددا على المسئولين بتكثيف حملات إزالة الإشغالات من شوارع قرى المنتزة وعدم السماح بأي مخالفات، كما كلّف مسئولي الطرق بضرورة الانتهاء من خطة رصف الطرق ورفع كفاءتها وإعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعي



وفيما يخص مشكلات الكهرباء والمياه كلف قنصوة مسئولي الكهرباء بمراجعة شبكة الكهرباء بالقرى ورفع كفاءتها وزرع أعمدة إنارة بالمناطق المحرومة منها، كما كلّف المسئولين بأخذ عينات من مياه الشرب بالمناطق التي اشتكى قاطنيها من وجود تلوث بالمياه بها لتحليلها بالمعامل المختصة والتأكد من صلاحيتها للشرب لطمأنة المواطنين، وبالمرور على مخابر القرى شدد على مسئولي التموين بالتفتيش والمرور على كافة المخابز والتأكد من مطابقته للمواصفات والوزن المحدد ومعاقبة وتغريم المخالفين في الحال، فضلا عن دراسة توفير منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم بالمناطق المحرومة بقرى المنتزة أول.



على الصعيد ذاته كلّف المحافظ مسئولي الصرف الصحي بسرعة مراجعة كافة المطابق قبل بداية موسم الشتاء وتعليتها لتكون مساوية بالطريق، علاوة على تغطية البيارات حفاظا على أرواح المواطنين، وإعداد الدراسات اللازمة لإدخال مشروع الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بتلك القرى.



كما شدد على مسئولي الإسعاف بالتواجد المستمر للمسعفين وسيارات الإسعاف على مدار ال ٢٤ ساعة بالأماكن والمراكز المخصصة لهم بالقرى مشددا أنه سيتم معاقبة كافة المقصرين في ذلك، وكذا تكليف مسئولي الصحة بإعداد التقارير اللازمة عن كافة الوحدات الصحية واحتياجاتها لتشغيلها بكامل طاقتها لخدمة الأهالي بكافة العزب وريف القرى التي تم المرور عليها



الجدير بالذكر أن الجولة تضمنت المرور على شوارع عزب وقرى محسن وخورشيد والزوايدة والمهاجرين والمراغي وقرية الـ٥٠٠ وطحيمر وطريق المحمودية والسيوف.



وتم المرور على المدارس والوحدات الصحية والمخابز ومتابعة أعمال النظافة ورصف الطرق والصرف الصحي ومشروع الغاز الطبيعي وشبكات الكهرباء ورفع الإشغالات، والاستماع لكافة شكاوي المواطنين، وطلبة المدارس، والتي كلّف المحافظ كافة المسئولين كل فيما يخصه بحل المشكلات وعرض تقرير فوري بها.