6 حيل لتنظيف حمامك في 15 دقيقة فقط

رغم تنظيفه اليومي والمستمر، إلا أن الحمام من أكثر الأماكن في منزلك التي تمتلئ بالميكروبات والجراثيم وتحتاج عناية خاصة بشكل يومي، وهو أمر تعاني منه كثير من السيدات اللاتي ينفقن مبالغ على شراء منتجات التنظيف.



وعرض موقع "brightside" حيلا سحرية وسهلة لتنظيف الحمام في ربع ساعة فقط، وتتمثل في التالي:



1- رأس الدش : لفيها في كيس به كمية من الخل، واتركيها لمدة ساعة مغلفة به، ثم انزعي الكيس واشطفيها لتجديها نظيفة لامعة.



2- التواليت: اسكبي فيه زجاجة كوكاكولا واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه، فهي سريعة المفعول في إزالة الأوساخ وقتل الجراثيم.



3- الجدران: البخار هو الحل الأمثل لتنظيف الجدران والأرضيات لأنه يقتل البكتيريا، فإذا كنت تمتلكين ماكينة البخار فاستخدميها لتنظيف الحمام.



4- مقابض الحمام : يمكنك إعادتها تلمع ونظيفة عن طريق فركها بنصف ليمونة.



5- المرايا : استخدمي صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم" في تنظيفها، فقط اسكبيها في المياه وضعيها في بخاخة ورشي منها على المرايات والأسطح ثم امسحيها.



6- الحوض : اغسليه بالماء والخل وصودا الخبز لتجديه لامعًا نظيفًا.