ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلون خطر لسرقة حقائب السيدات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطلا "مسجل شقي خطر" لسرقة حقائب السيدات، فى حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا .
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتعدد شكاوي المواطنين من سرقة حقائب السيدات بدائرة القسم .
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم "محمد .ن " 32 سنة عاطل مسجل شقي خطر وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار اليها .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع المشار اليها وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتعدد شكاوي المواطنين من سرقة حقائب السيدات بدائرة القسم .
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم "محمد .ن " 32 سنة عاطل مسجل شقي خطر وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار اليها .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع المشار اليها وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.