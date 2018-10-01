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حوادث

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلون خطر لسرقة حقائب السيدات بالغربية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:08 م
المضبوطات مع عصابة
المضبوطات مع عصابة سرقة حقائب السيدات
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطلا "مسجل شقي خطر" لسرقة حقائب السيدات، فى حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتعدد شكاوي المواطنين من سرقة حقائب السيدات بدائرة القسم .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم "محمد .ن " 32 سنة عاطل مسجل شقي خطر وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار اليها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع المشار اليها وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلون خطر لسرقة حقائب السيدات بالغربية
ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلون خطر لسرقة حقائب السيدات بالغربية

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