ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجلون خطر لسرقة حقائب السيدات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطلا "مسجل شقي خطر" لسرقة حقائب السيدات، فى حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا .



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتعدد شكاوي المواطنين من سرقة حقائب السيدات بدائرة القسم .



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم "محمد .ن " 32 سنة عاطل مسجل شقي خطر وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار اليها .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع المشار اليها وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.