حريق هائل في محطة كهرباء بالعاصمة السعودية.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحريق الذي شب في إحدى محطات الكهرباء شمال العاصمة السعودية الرياض.



وظهر في الفيديوهات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشوب حريق هائل في المحطة واستمراره حتى الآن منذ ساعات طويلة.



من جانبها أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن حريق في محول بمحطة كهرباء بالرياض، حيث تم عزل المحطة بأكملها.