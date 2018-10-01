علي جمعة: التراث الإسلامي يتعرض لهجمات غبية كاذبة

استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الهجمات الشرسة التي يتعرض لها التراث الإسلامي، واصفًا إياها بأنها هجمات غبية جاهلة تتخذ الكذب طريقًا من أجل الوصول إلى قناعات مزيفة.



وقال «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، إن تراثنا الفقهي في غاية الاتساع زمانًا ومكانًا وتنوعًا، وفيه اختلاف المدارس والمشارب، مطالبًا بأنه يجب علينا أن تحديد المقصود بـ«تراثنا الفقهي».



وأشار إلى أن الهجمات الشرسة على تراثنا تتخذ طريقة غبية لا علاقة لها بواقع التراث الإسلامي، ويجب علينا أن ندرك مصادر تراثنا الإسلامي التي تمثلت في الكتاب والسنة، منوهًا بأن العلوم نشأت من أجل خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.