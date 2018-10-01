افتتاح فعاليات مؤتمر الطاقة العربى في مراكش بمشاركة وزراء بترول عرب

بدأت اليوم "الاثنين"، في مدينة مراكش المغربية فعاليات مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر، الذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) برئاسة عباس على النقى، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.



ويشارك فى المؤتمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الطاقة الجزائرى و عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووكيل وزارة النفط السعودى والجيولوجى أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات، وعدد من ممثلى وزراء النفط والطاقة والكهرباء العرب، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال والإعلام والصحافة العربية والدولية.



وعرضت المنظمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فيلما تسجيليا تضمن المراحل التى مر بها منذ انطلاقه فى عام ١٩٧٩ والدول التى انعقد فيها.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة الافتتاحية أن رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.



وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصرى على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال الطاقة.



وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى.



وأكد أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التى تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين.