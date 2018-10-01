ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

افتتاح فعاليات مؤتمر الطاقة العربى في مراكش بمشاركة وزراء بترول عرب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
مصطفي خلاف و مايكل عياد
بدأت اليوم "الاثنين"، في مدينة مراكش المغربية فعاليات مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر، الذى تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) برئاسة عباس على النقى، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

ويشارك فى المؤتمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الطاقة الجزائرى و عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووكيل وزارة النفط السعودى والجيولوجى أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات، وعدد من ممثلى وزراء النفط والطاقة والكهرباء العرب، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال والإعلام والصحافة العربية والدولية.

وعرضت المنظمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فيلما تسجيليا تضمن المراحل التى مر بها منذ انطلاقه فى عام ١٩٧٩ والدول التى انعقد فيها.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة الافتتاحية أن رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصرى على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال الطاقة.

وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى.

وأكد أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التى تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين.
افتتاح فعاليات مؤتمر الطاقة العربى في مراكش بمشاركة وزراء بترول عرب
افتتاح فعاليات مؤتمر الطاقة العربى في مراكش بمشاركة وزراء بترول عرب
افتتاح فعاليات مؤتمر الطاقة العربى في مراكش بمشاركة وزراء بترول عرب

ترشيحاتنا

بالأسماء .. إعلان الفائزين بجوائز جامعة بنها

كارتيرون يعلق على قرار غياب جماهير الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف

متحدي إعاقة يفتتح الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة القرآن ..فيديو

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

النيابة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة: المتهم مضطرب نفسيا

العثور على جثة سيدة بعمرها 150 عام في تابوت معدني.. صور

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

محمد صلاح ورمضان صبحي يظهران في مقر إقامة مدرب مانشستر يونايتد.. صورة

محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

حنفي: السفارات المصرية يجب أن تشارك في الترويج لمشروعات مصر بالخارج.. فيديو

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

النعاس يداهم الوفد الأمريكي خلال كلمة كوريا الشمالية ..فيديو
السيسي لمتحدي الإعاقة: قربوا مني كمان علشان تزيدونا خير وبركة
وزير التعليم يروي موقفا لطالب من ذوي الإعاقة رفض يسلم عليه ..فيديو
بعد اغتيال تارة فارس.. إعلامية عراقية تتلقى تهديدا بالقتل.. فيديو
وزير التعليم: الأسرة التي بها طفل من ذوى الاحتياجات تعاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟