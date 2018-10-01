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حوادث

تنفيذ 2106 أحكام جنائية وجنح وتحصيل غرامات فورية بالغربية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:53 م
قوات الامن
قوات الامن
أحمد على
نفذت مديرية أمن الغربية اليوم على 2106 متهمين هاربين من أحكام جنائية وتحصيل 102974 جنيهًا كغرامات فورية على مستوي المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير مباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنظيم الاحكام ضبط 936 حكمًا فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و1118 حكمًا فى الغرامات و52 حكمًا فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام ( 2106 ) أحكام.

وبلغ إجمالى المبالغ المتحصلة 102974 جنيهًا وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.

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