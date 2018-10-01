تحرير 1325 مخالفة مرورية وتحصيل 73950 جنيها غرامات بشوارع بطنطا والمحلة

ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم الاثنين 1325 مخالفة مرورية وتحصيل 73950 جنيهًا غرامات بشوارع بطنطا والمحلة.
وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور يفيد بضبط المخالفات المرورية حرر ( 40 ) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و( 36 ) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و( 318 ) مخالفة على نموذج 125 و(228 ) انتظار خاطئ و(4) سيارة لتجاوز خط السير وتم التصالح فيها التصالح ( 957 ) حالة مقابل تحصيل مبلغ ( 73950 جنيهًا) غرامات فورية وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.