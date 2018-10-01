علي جمعة: القرآن والسنة محور حضارة المسلمين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن محور حضارة المسلمين هو النص «الكتاب والسنة».





وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن مصادر تراثنا الإسلامي التي تمثلت في الكتاب والسنة ويؤكد ذلك كلام أبو هريرة في هذا الحديث: «مَرَّ أبو هريرة رضى الله عنه بسوق المدينة فوقف عليها، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال: ميراث رسول الله يُقْسَمُ وأنتمُ هاهُنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم فيه؟ قالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد، فخرجوا سراعًا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعُوا، فقال لهم: ما لكم؟





فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئًا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيت في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى رأينا قومًا يصلون، وقومًا يقرؤون القرآن، وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد».