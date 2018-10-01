السفارة الكورية: نسعى لتوصيل ثقافتنا إلى شعب مصر.. صور

قال السفير يون ، تشول تشول" سفير كوريا الجنوبية في مصر ان حفل ، "جينميونغ" الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية ساهم في إعادة إحياء الموسيقى التقليدية الكورية بطريقة حديثة، معربا عن آماله وتطلعه أن يعزز هذا النوع من التبادل التفاهم بين البلدين.



وذكرت سفارة كوريا الجنوبية في بيان ان هذة الحفلة عبارة عن دمج مابين الموسيقى التقليدية الكورية باستخدام الآلات الإيقاعية التقليدية والموسيقى الانصهارية مثل beatbox ورقص bboy .



واكدت استمرار سعيها في بذل الجهود لإيصال الثقافة الكورية إلى شعب مصر من خلال إعداد برامج أداء من أنواع مختلفة من الآن فصاعدا.



