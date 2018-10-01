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اقتصاد

رئيس هيئة البترول يزور الحقول النفطية برأس غارب.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
مصطفي خلاف و مايكل عياد
قام المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، يرافقه الدكتور جيس ديتون، السفير الكندي بالقاهرة، في زيارة اليوم الاثنين لأحد الحقول النفطية الواقعة في منطقة رأس غارب والتابعة لشركة غرب بكر للبترول.

وكان في استقبالهم، قيادات الشركة وعلي رأسهم المهندس إيهاب رجائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس خالد منير مدير العمليات والمهندس محمد خميس مدير منطقة حقول غرب بكر.

وقد أشاد رئيس الهيئة والسفير الكندي بمجهودات العاملين في الحفاظ علي معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى سبل السلامة من أجل تقليل الحوادث، وقد بحث رئيس الهيئة مع الجانب الكندي سبل تعزيز العلاقات المصرية الكندية من أجل مزيد من الاستثمارات الكندية النفطية في مصر.

وقال سراج حفني، رئيس نقابة شركة غرب بكر للبترول، نسعي إلي زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلي معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وليكن شعارنا لا للحوادث ولا لتدمير البيئة.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد بدوي، من العاملين بالشركة إن شركتنا تسعي إلي زيادة الإنتاج والبحث عن المزيد من الاكتشافات وتحقيق أعلي معايير السلامة.
رئيس هيئة البترول يزور الحقول النفطية برأس غارب.. صور
رئيس هيئة البترول يزور الحقول النفطية برأس غارب.. صور

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