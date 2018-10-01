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منوعات

ظاهرة غريبة يقوم بها الأطباء.. يسجلون لمرضاهم جلساتهم العلاجية فما السبب؟

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
محمد علي
أظهرت دراسة لمعهد السياسات الصحية والإكلينيكية الأمريكى أن 30 % من الأطباء فى الولايات المتحدة يقومون بتسجيل المقابلات مع مرضاهم باستخدام هواتفهم الذكية فى الغالب.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب منها تذكر النصائح التى وجهوها إلى مرضاهم حيث ينسى أكثر من النصف هذه النصائح ويعودون إلى أطبائهم ليذكروهم.

وهناك سبب آخر وهو احتفاظ الأطباء بالتسجيلات حتى يستخدموها فى حالة رفع دعاوى قضائية عليهم إذا ما أصيب المريض بضرر أو فارق الحياة إذا كانت حالته صعبة.

وتقول الإحصائيات إن الولايات المتحدة تشهد 80 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أخطاء فى التشخيص.

وبالنسبة للمرضى تقول الدراسة إن 19 % منهم يسجلون مقابلاتهم مع أطبائهم ليتذكروا إرشاداتهم ويتقاسمون المعلومات مع أسرهم.

ويتم ذلك فى الغالبية العظمى من الحالات بعد استئذان الأطباء.

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