شوط أول سلبي بين إنبي وحرس الحدود بالدوري الممتاز

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق إنبي وحرس الحدود بالتعادل السلبي فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز لكرة القدم.



ويسعى الفريق البترولي بقيادة مدربه خالد متولى إلى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير على حساب وادى دجلة بهدفين مقابل هدف من أجل احتلال أحد المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.



وهو الأمر ذاته بالنسبة لحرس الحدود مع طارق العشرى المدير الفنى الجديد للفريق والذى نجح فى كتابة أول فوز للحرس فى الدورى الممتاز فى الجولة الماضية على حساب النجوم.



ويحتل إنبى المركز العاشر برصيد 9 نقاط ، بينما يقع الحرس فى المركز الـ16 برصيد 6 نقاط .