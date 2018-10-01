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منوعات

البرازيل تطور صناعة البن بهذه الطريقة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
محمد علي
بدأت الحكومة البرازيلية حملة لتطوير زراعة البن وتقليل حجم الفاقد، بالتعاون مع جامعة ساو باولو ستيت، بتطوير آلات حصاد البن المستخدمة حاليا والتي تسبب سقوط نحو 20 % من الحبوب على الأرض وهذا الفاقد الذى يمكن أن ينتج عن عوامل أخرى مثل الأمطار والرياح والآفات يشكل خسارة للمنتج.

كما أنه يتحلل فى التربة ويساعد على توالد حشرة الحفار التى تعد ثانى أخطر إصابة تهدد زراعات البن، وفق ما قال موقع آي أو إل.

ويؤدى ثقل آلات الحصاد الى ضغط التربة وبعض الأضرار بجذور شجيرات البن بما يحتاج نفقات إضافية لتفكيكها وتهويتها.

ويقول الدكتور تياجو تافاريز الأستاذ فى الجامعة إنه لا غنى عن استخدام الآلات فى حصاد البن بالبرازيل المنتج الأول للبن فى العالم عكس جيرانها الذين يستخدمون العمالة اليدوية.

والسبب أن طبيعة المناخ بها تحتم أن يتم الحصاد خلال فترة قصيرة لا يمكن للعمالة اليدوية الوفاء بها.

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